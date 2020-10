Olanda, De Boer: "Nella gara precedente ci hanno messo sotto ma domani non sarà così"

Gara importante quella di domani per l'Italia che sfiderà l'Olanda al Gewiss Stadium nel match valido per la Nations League. Anche l'allenatore degli olandesi, De Boer, è intervenuto in conferenza stampa ricordando la gara dell'andata dominata e vinta dagli azzurri: "Nella gara precedente ci hanno messi sotto per 70 minuti, ho un ricordo ben chiaro di quella partita. L'Italia ha fatto un match di livello, noi eravamo sempre in ritardo, dovremo pressare di più. Questa volta sarà differente, il girone è aperto. Noi abbiamo quattro punti, l'Italia è a quota cinque. Tutto può cambiare".

