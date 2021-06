Olanda - Ucraina, rocambolesco 3-2 ad Amsterdam: la spuntano gli Orange con Dumfries

Calcio spettacolo ad Amsterdam. Nella prima giornata del girone C di Euro 2020, l'Olanda strappa tre punti importantissimi all'Ucraina. Alla Johan Cruijff Arena va in scena una gara divertentissima ricca di emozioni e di occasioni da rete. Nonostante le tante opportunità, il primo tempo si chiude a reti bianche. Nella ripresa si stappa il match. Gli Orange trovano il doppio vantaggio prima con capitan Wijnaldum e poi con Weghorst. La partita sembra ben indirizzata per gli uomini di de Boer che però distruggono quanto di buono costruito in soli 4 minuti. Lo splendido sinistro a giro di Yarmolenko e l'incornata di Yaremchuk consentono all'Ucraina di pareggiare. A rimettere le cose a posto per Depay e compagni ci pensa Dumfries che, con un bel colpo di testa a cinque minuti dal termine, fissa il risultato sul definitivo 3-2. L'Olanda raggiunge l'Austria a quota tre punti. Ucraina e Macedonia del Nord ferme a zero.