Olimpiadi, la Fifa estende il limite d'età: Luiz Felipe convocabile dal Brasile

La Fifa ha esteso il limite di età per il torneo di calcio maschile alle riprogrammate Olimpiadi di Tokyo a causa del coronavirus. La regola olimpica modificata mantiene dunque lo standard dei "giocatori nati il 1 gennaio 1997 o successivamente" per i Giochi di Tokyo. Significa che i giocatori idonei per il torneo under 23 previsto nel 2020 possono ancora giocare in Giappone all'età di 24 anni il prossimo anno. Tra questi anche il difensore della Lazio, Luiz Felipe, nato il 22 marzo del 1997. Senza questa modifica al regolamento sarebbe stato tagliato fuori, e invece ci sarà. Il torneo di calcio maschile prende il via prima della cerimonia di apertura del 23 luglio 2021 a Tokyo. Le 16 squadre alle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno possono anche selezionare tre giocatori over-age nei loro elenchi. Argentina, Brasile, Francia, Germania e Spagna possono dunque schierare formazioni stellari. I due tornei di Coppa del Mondo femminile - gli Under 20 ospitati da Panama e Costa Rica ad agosto e settembre, e gli Under 17 in India a novembre, sono stati rinviati.