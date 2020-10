Onazi, l'ex Lazio riparte dalla Danimarca: contratto di un anno col SönderjyskE

Alla fine riparte dalla Danimarca, precisamente dal SönderjyskE. Ogenyi Onazi, centrocampista 27enne, ex Lazio, dalle grandi prospettive, ha firmato un contratto di un anno col club danese, con la possibilità di prolungare per altre due stagioni. La sua carriera è stata condizionata dagli infortuni, come lui stesso ha dichiarato poco tempo fa a BBC Sport Africa: "Gli infortuni purtroppo sono inevitabili nel calcio, ma con me è stato ingiusto. Quando capita a te non hai mai una spiegazione giusta". Adesso però arriva una nuova occasione per il centrocampista nigeriano, un'occasione che potrà rilanciarlo professionalmente e psicologicamente.