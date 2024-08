Orlando: "La Lazio ha una squadra forte, deve rimanere in Europa"

Prima gara del campionato e prime riflessioni su quanto fatto dalle big di Serie A e anche dalla Lazio, tra le poche ad aver vinto battendo il Venezia per 3-1. Sul tema si è espresso Massimo Orlando che ha così affermato ai microfoni di TMW Radio: "Alla Lazio è ripartito un nuovo ciclo e alcuni ci credono ancora poco. Sono giocatori validi, il mercato della Lazio non è ancora finito, qualcosa ancora manca. Il secondo posto di due anni fa è clamoroso e inaspettato e sarà complicatissimo ripeterlo. La Lazio però ha una squadra forte, con l'obiettivo di restare in Europa, non credo possa puntare alla Champions League. Per un giudizio complessivo aspetterei però".