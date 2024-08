Orsato ci ripensa: in extremis arriva il rifiuto alla Federcalcio russa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella giornata di martedì la Federcalcio russa aveva annunciato l'entrata di Daniele Orsato nell'organigramma degli 'esperti' della commissione arbitrale presieduta dal serbo Milorad Mazic. L'ex numero uno degli arbitri italiani, dimessosi dalla CAN i primi di agosto, aveva accettato la proposta arrivata dalla Russia come consulente fino al 31 dicembre 2024, che non avrebbe pregiudicato altre funzioni e con il totale svolgimento da remoto. Prima di mettere tutto nero su bianco il ripensamento di Orsato, che a questo punto torna in corsa per un ruolo tecnico nell'AIA o politico in vista delle prossime presidenziali.

