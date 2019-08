Orsini: “Stanno aumentando le possibilità che Milinkovic resti alla Lazio”

Passano i giorni, e aumenta la fiducia sulla permanenza di Milinkovic a Roma. La pensa così Stefano Orsini, Caposervizio Rai del Tg3 regionale del Lazio, e Responsabile dello sport della Rai sempre per il Lazio, che ha parlato di questo - e non solo - ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco il suo intervento: "Credo che cedere Milinkovic ormai sia complicato perché in Inghilterra il mercato finisce prima. Più passano i giorni e più cresce la possibilità che Sergej resti alla Lazio. Ora abbiamo due grandi crossatori come Lazzari e Jony, ci serve una torre che possa inserirsi in area di rigore ed è lui quel tipo di giocatore. Quindi se dovesse restare, il serbo diventerebbe ancora più importante per il gioco di Inzaghi. Poi vedo Milinkovic più motivato rispetto allo scorso anno. La scorsa estate aveva in mente di andar via ed era sotto tono, si vedeva. Quest'anno la società si sta comportando bene, non lo sta tenendo con la forza. Ma la verità è che ancora non sono arrivate offerte”.

IL RESTO DEL MERCATO DELLA LAZIO - "Bastos è uno dei 4 titolari della difesa, nelle rotazioni parte tra i primi. Lukaku quando sta bene è devastante, ma è stato sempre male. Ha dei tempi di recupero molto lunghi, me lo aspetto pronto a gennaio. Berisha invece ha avuto molta sfortuna, gli darei tempo: l'unica variabile è lo scambio con Szobszlai, lo cederei solo in quel caso. Caicedo probabilmente resterà, è un giocatore importante per gli schemi di Inzaghi. Io però andrei sul mercato a prendere qualcuno più forte in attacco, magari uno alla Klose, a prescindere dalla sua permanenza. Per alzare il livello c'è bisogno di una punta forte come Immobile e che possa accettare la panchina”.

