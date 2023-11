PAGELLE Salernitana - Lazio: Provedel beffato, Kamada soft. Il criticato Ciro...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 5: Nel primo non si fa sorprendere dal tiro cross di Candreva, nella ripresa va nel pallone sulla botta da fuori dello stesso esterno. L'effetto del tiro è strano, ma si infila esattamente al centro della porta. Kastanos è troppo vicino per evitare il tap-in.

LAZZARI 5,5: Un paio di discese bloccate all'ultimo, una al momento dello sparo col destro. Esce a mezz'ora dalla fine.

Dal 62' HYSAJ 5,5: Di tutto il tempo a disposizione si ricorda solo una conclusione alle stelle.

PATRIC 5,5: Imposta bene, difende peggio del solito. Qualche sofferenza di troppo, anche se non ha particolari colpe sulle due reti incassate.

GILA 5,5: Tutto sommato è anche una buona partita, però si fa beffare da Candreva e Kastanos che in coppia realizzano il pareggio della Salernitana. Prova un tuffo di testa inutile che lascia scoperta quella parte di area dolorosa.

MARUSIC 5,5: Dalla sua parte arriva il cross dell'1-1. Nel primo tempo aveva messo dentro un bel pallone col sinistro, il fallo subito avrebbe dovuto portare all'espulsione di Gyomber.

GUENDOUZI 5,5: Tanta corsa, tanto movimento, poca produttività. Due tiri dal limite che definirli imprecisi è fargli un complimento. Negli ultimi 25 metri serve più qualità.

CATALDI 6: Il migliore a centrocampo, il rigore dell'illusione arriva da una sua verticalizzazione per Immobile, un lancio che ormai esegue a memoria. Ci mette grinta e attaccamento, lui...

Dall'81' VECINO sv

KAMADA 5: Tutto molto semplice, troppo scontato. L'elementare, se non è efficace per velocità e scelte, diventa banale. Esce morbido sulla punizione di Candreva, ci mette un quarto d'ora ad accorciare.

FELIPE ANDERSON 5: Due-tre combinazioni interessanti, non bastano per rendere sufficiente la sua prestazione. La cosa migliore è il cross per Zaccagni che poteva essere gol e invece si trasforma in un altro problema fisico. Non riempie mai l'area quando la Lazio sviluppa sulla fascia opposta.

Dal 69' ISAKSEN 5,5: Qualche corner guadagnato, troppo poco pure da lui.

IMMOBILE 6,5: Il gol, se non è una trovata individuale, poco ci manca. Taglia la strada a Gyomber, che poi lo butta giù e regala il rigore del vantaggio. Penalty perfetto, rete numero 100 in trasferta in Serie A. La condizione non sarà ancora la migliore, lui comunque il timbro lo garantisce anche con mezza chance per colpire. Forse sono altri, quelli da criticare...

Dal 69' CASTELLANOS 6: Determinazione a non finire, di più non poteva fare senza una palla vera giocabile.

ZACCAGNI 6: Appena si accende la Lazio ingrana. Punta l'uomo rientrando sul destro, poi il sinistro in spaccata del possibile 2-1 diventa la causa di un nuovo infortunio, stavolta all'anca.

Dal 62' PEDRO 5,5: Senza spunti, forse si aspettava di giocare dall'inizio.

ALL. SARRI 5: Ok le assenze e ogni altro alibi possibile, tra cui un rosso incastrato nel taschino dell'arbitro e che avrebbe fatto giocare la Salernitana in 10 e sotto di un gol. Ma così il campionato e le possibilità di arrivare di nuovo in Champions rischiano di scivolare via che non si è arrivati neanche alla fine del girone d'andata. Schiera Zaccagni con due allenamenti nelle gambe, preferendolo a Pedro e Isaksen. Una scelta pagata amaramente nel secondo tempo.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil 6; Daniliuc 5,5 (Fazio 6,5), Gyomber 4 (Lovato 6), Pirola 6 (Bronn sv); Mazzocchi 6, Coulibaly 6,5, Bohinen 6 (Legowski 6), Bradaric 6; Candreva 7,5, Kastanos 7; Ikwuemesi 6. All: Inzaghi 7.

Pubblicato il 25/11