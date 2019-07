Palermo, pres. Ass. Regionale: "Ferrero, Lotito, Cairo o cinesi? Perché no"

Il Palermo sta vivendo delle ore sportivamente drammatiche. In attesa del verdetto definitivo sulla sorte dei rosanero, che il Consiglio federale emetterà il prossimo 12 Luglio, le istituzioni si stanno muovendo per un nuovo progetto tecnico. Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua su come ripartire: “Ferrero, Lotito, Cairo, imprenditori cinesi, e perché no? L’importante adesso è ricostruire il Palermo, farlo in fretta e bene, e per far questo servono capitali importanti, competenza e una passione commisurata a una tifoseria straordinaria. Io tifo perché arrivi un “pazzo” come lo fu a suo tempo Zamparini capace in pochissimo tempo di trasformare il Palermo in una squadra d’elite. Si guardi al futuro con la capacità di trasformare questa tragedia sportiva in una grande opportunità. Mi auguro che non si vada dietro a equilibrismi politici o inutili romanticismi, non credo sia importante la carta d’identità della nuova proprietà, ma soltanto il progetto sportivo”.

CALCIOMERCATO LAZIO, DS SPAL PARLA DI LAZZARI

LAZIO, RADU NON VA AD AURONZO DI CADORE

TORNA ALLA HOME PAGE