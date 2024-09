Papaleo: "Tifo Roma, prima ero di Milan e Napoli, magari cambio ancora"

La squadra di calcio e il tifo sono una cosa sacra. Non deve pensarla così Rocco Papaleo che si è raccontato sulle pagine de Il Corriere della Sera. L'attore pugliese ha ammesso che in precedenza tifava Milan e Napoli, ma da qualche anno è tifosissimo della Roma, ma che potrebbe anche prendere altre vie e cambiare ancora bandiera. Ecco le sue parole: "In effetti non siamo in tanti con un percorso come il mio. Ora è da tanti anni che sono della Roma, non so se cambierò, anche se dovrei, ma la sofferenza fa parte del gioco. Questa mia irrequietezza rivela una sfaccettatura importante del mio carattere rispetto all’infedeltà sentimentale, che si manifesta come una certa inconsistenza nei riguardi della serietà. Le mie storie importanti si sono sempre macchiate con il tradimento".

Pubblicato il 28/09