Parigi 2024 | Errani-Paolini nella storia: le azzurre conquistano l’oro nel doppio!

Quella di Parigi rimarrà una spedizione storica per il tennis italiano. Dopo il bronzo di Lorenzo Musetti arriva un’incredibile medaglia d’oro nel doppio femminile. Jasmine Paolini e Sara Errani salgono sul gradino più alto del podio battendo la coppia russa, che gareggia sotto bandiera indipendente, Andreeva-Shnaider. Le azzurre, battute nel primo set per 2-6, vincono il secondo per 6-1 e poi ottengono il successo al super tie-break per 10-7.