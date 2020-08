Parla l'ematologo del S. Orsola: "Ciò che è successo a Mihajlovic sia da monito"

Purtroppo Sinisa Mihajlovic ha contratto il Coronavirus durante la sua permanenza in Sardegna, ma fortunatamente è asintomatico. L'allenatore del Bologna, che sta conducendo da mesi uno stile di vita sano, non è riuscito a non risultare positivo al virus pandemico.

Il professore Michele Cavo, ematologo del Sant'Orsola di Bologna, ne ha parlato al Corriere di Bologna: "Sinisa è l’emblema di come, indipendentemente dallo stile di vita, le regole vadano rispettate. Ciò che è successo a lui deve essere un monito per tutti a rispettare le norme di prevenzione, vale a dire l’uso della mascherina, il distanziamento fisico e il lavaggio frequente delle mani".