Parma, il ds Pederzoli presenta Cancellieri: "È un talento, ci ha colpito"

Il Parma ha ufficializzato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Matteo Cancellieri dalla Lazio. Dopo Almqvist, i crociati hanno chiuso anche per l'arrivo del classe 2002. All'interno del comunicato ufficiale, il direttore sportivo del club Mauro Pederzoli ha spiegato il motivo per cui la società ha deciso di puntare sull'esterno. Questo è ciò che ha detto: “Matteo è un profilo giovane che rispecchia una delle caratteristiche che noi cerchiamo in un calciatore. Oltre a questo, abbina la giovane età al talento, altro elemento che teniamo in grande considerazione nelle valutazioni di mercato. Ci ha colpito la sua grande determinazione e la sua voglia di essere qui, siamo felici di accoglierlo nella nostra famiglia, perché siamo convinti che le sue qualità, al servizio della squadra, possano essere determinanti nel viaggio che andiamo a intraprendere in Serie A, categoria che già conosce molto bene”.