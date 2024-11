Parolo ci crede: "Occhio alla Lazio! Rispetto alla Fiorentina..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dopo Inter - Venezia, DAZN ha dedicato un lungo post partita con interviste e approfondimenti. Gli ospiti di Giorgia Rossi hanno parlato della corsa per il titolo e anche per quella Champions. Marco Parolo ha ricordato la presenza della Lazio, indicandola come possibile sorpresa, nello spazio dedicato alla Fiorentina, vincitrice domenica sul campo del Torino. Ecco le parole dell'ex centrocampista: "Occhio alla Lazio! Cioè rispetto alla Fiorentina la vedo più avanti".