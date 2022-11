Partita della Pace, tutto pronto per un grande show: le iniziative in programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutto pronto per il grande appuntamento della Partita della Pace. Lunedì 14 novembre, alle 18.00, all'Olimpico di Roma, le più grandi stelle del calcio mondiale parteciperanno all'appello di Papa Francesco per la pace nel mondo. L'evento è organizzata come evento benefico interreligioso del Pontificio Movimento per l'Educazione Scholas Occurrentes. Oltre al tributo olografico per Diego Armando Maradona, ci saranno altre spettacolari iniziative, come l'esibizione della band live OPUS, che canterà la canzone "Live is Life". E poi la performance della cantante Loca Ponce e del tanghero Pablo Moyano,

Altri giocatori si sono aggiunti alle stelle già annunciate. Tra i nomi, Burdisso, Di Natale, Legrottaglie, Colonnese, Di Biagio, Marco Amelia, Zavaleta, Inler, Fabio Galante, Benarrivo, Frey, Cufré e Vallejo. Alla partita sono previsti anche alcuni giocatori delle squadre cittadine: la Lazio e la Roma. Ricordiamo che tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza e destinato ai programmi gratuiti della Fondazione Scholas. Gli ultimi biglietti disponibili si possono acquistare sulla piattaforma TicketOne.it, dove sarà possibile fare anche una donazione.

