Pedro, bottino pieno fin qui contro l'Udinese: il dato

In questo inizio di stagione ha rappresentato la vera sorpresa per continuità di rendimento e anche nella debacle contro il Napoli è stato l'unico a salvarsi. Pedro sta dimostrando di essere imprescindibile in questo momento per la Lazio e la botta rimediata domenica al Diego Armando Maradona preoccupa Sarri. Lo spagnolo verrà valutato nelle prossime ore e si deciderà se farlo scendere in campo o meno contro l'Udinese giovedì. I friulani, tra l'altro, sono la sua vittima preferita in Serie A in quanto sono stati l’unica squadra contro cui, nel suo primo campionato di Serie A 20/21 con la maglia della Roma, è andato a segno sia all’andata che al ritorno (due presenze contro i friulani e due gol). Un motivo in più per sperare nella sua presenza.