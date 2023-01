Pedro, si lavora (ancora) per il rinnovo: ecco quando arriverà la decisione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Oggi, in occasione della rifinitura, verrà presa una decisione in merito a Immobile, ma di certo Pedro sarà ancora nel tridente titolare contro la Fiorentina. La Viola è già nel mirino dello spagnolo: in caso di gol, diventerebbe la sua vittima preferita (le ha già segnato due reti). Un personaggio dall'enorme carisma, fondamentale tanto in campo quanto fuori. Sarri lo sa bene, lo conosce da anni e vuole allungare la sua carriera facendogli vivere una seconda giovinezza. Lo sa bene anche Lotito. "Io considero il contratto già rinnovato. A nostro favore abbiamo anche un'ulteriore stagione e non mi lascerò scappare questo fenomeno". Così aveva parlato il patron biancoceleste in merito al prolungamento del contatto. Voci poi parzialmente spente dallo stesso Pedro, che aveva sottolineato come quel periodo non fosse quello giusto per parlare di rinnovo. Voleva concentrazione il classe '87. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la decisione potrebbe arrivare tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Adesso conta la fame in campo dello spagnolo. Il resto (e il futuro) si vedrà.

