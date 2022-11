Pengwin e la promessa non mantenuta sul derby: “Se la Roma perde…”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il derby di Roma è da sempre una gara impronosticabile ma probabilmente non era così per il celebre tipster Kristian Pengwin. Prima della stracittadina tra Roma e Lazio aveva di fatto lasciato zero speranze ai biancocelesti per via delle pesanti assenze di Milinkovic ed Immobile. All'annuncio della sua presenza allo stadio Olimpico Pengwin aveva esclamato: "Se Mourinho riesce a perdere contro questa Lazio faccio invasione di campo e gli stringo la mano...". A quanto pare però la promessa non è stata mantenuta e soprattutto il suo pronostico è stato clamorosamente smentito.