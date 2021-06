Perinetti: "Lotito e Tare sanno come dare tempo di lavorare ai propri allenatori"

Giorgio Perinetti ha parlato a Tmw Radio commentando, tra le altre cose, anche l'arrivo di Sarri alla Lazio. Il direttore sportivo ha applaudito l'operazione dei biancocelesti che ora devono dare tempo al tecnico di lavorare: "Sarri alla Lazio? Io credo che lo facciano lavorare bene. Gli allenatori vanno fatti lavorare con calma creando una squadra funzionale all'allenatore e al gioco che vuole sviluppare. Lotito è una persona intelligente, Tare un direttore sportivo bravissimo. Fanno lavorare bene i tecnici altrimenti Inzaghi non sarebbe stato così a lungo alla Lazio. L'ambiente è esigente, ma gli va lasciato tempo di lavorare.Se dopo due partite ci si lamenta già non ci siamo. Sarri ha fatto vedere le sue qualità e di essere un allenatore. Non bisogna mettere fretta a Sarri che deve impostare il suo gioco e la sua idea. La Lazio lo ha messo in preventivo e sa che si affida a un professionista di talento".