Pescara, ipotesi Zeman per la panchina: può sostituire Legrottaglie

La panchina del Pescara occupata da Nicola Legrottaglie è a serio rischio. Il tecnico, promosso dalla Primavera alla prima squadra a gennaio in seguito alle dimissioni di Zauri, ha collezionato appena 4 vittorie in 12 giornate. Il club abruzzese si trova a sole tre lunghezze dalla zona play out. Nei prossimi giorni il presidente Sebastiani deciderà se confermare Legrottaglie o virare su altri allenatori. In pole per la panchina ci sono Andrea Sottil e Zeman, tecnico ex Lazio, Roma e Foggia, con il primo leggermente favorito. Il boemo più famoso del mondo del calcio potrebbe ritornare ad allenare i delfini dopo le due esperienze del 2011/2012 e del 2017/2018. Nella sua prima avventura da allenatore del Pescara, Zeman arrivò al primo posto conquistando la promozione in Serie A trainato dal trio Immobile-Insigne-Verratti. Venerdì prossimo il Pescara dovrà vedersela con il Perugia, altra squadra in lotta per non retrocedere è il presidente dovrà scegliere se dare un’altra occasione a Legrottaglie o cambiare la guida della squadra.

Serie A, giudice sportivo: Tachtsidis salta la Lazio, out anche Dybala e De Ligt

Palmeiras, il mister Luxemburgo positivo al Covid-19

TORNA ALLA HOME PAGE