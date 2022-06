Petrachi polemico: "Alla Roma nessun aiuto, non era una società forte"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW nel corso della trasmissione "Maracanà", Gianluca Petrachi è tornato indietro nel tempo, esprimendosi sull'esperienza da direttore sportivo della Roma. Il dirigente ha spiegato: "Volevo la Roma perché mi ha sempre affascinato come ambiente. A loro modo, sia Torino che Roma sono dei club forti dal punto di vista emotivo. Alla Roma non ho trovato chi mi aiutasse a far crescere il club e se non hai una società forte che ti sorregge, sei destinato a crollare". Infine, una battuta che coinvolge Immobile: "È in una squadra di mezza classifica e deve prendere tre giocatori: quali prenderebbe per un 4-3-3? Davanti Immobile tutta la vita".

