PHOTOGALLERY - Lazio a reti bianche: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Non va oltre il pari la Lazio nel recupero della 17° giornata contro il Verona. Due pali, uno per tempo, negano il successo ai biancocelesti dopo una gara complicata e insidiosa sin dai primi minuti. Tanto cuore per gli uomini di Inzaghi, oggi non certo baciati dalla fortuna ma quasi mai brillanti complice i primi segnali di stanchezza soprattutto negli ultimi minuti. Un punto che consente comunque ai biancocelesti di allungare a +11 sulle inseguitrici Champions. In basso i migliori scatti del match catturati da Lalaziosiamonoi.it.