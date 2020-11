PHOTOGALLERY - Lazio - Zenit 3-1, rivivi il match con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince ancora in Champions e ipoteca il secondo posto in classifica nel girone a solo un punto dal Borussia Dortmund. Sono bastati 3 minuti a Ciro Immobile per mettere la firma e replicare poi nella ripresa dal dischetto firmando la sua personale doppietta. In mezzo anche la rete di Parolo e quella di Dzjuba. Rivivi la serata dell'Olimpico con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it