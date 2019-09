Pierluigi Pardo: “Sorpresa del campionato? Non la Lazio, vi dico perché”

Pierluigi Pardo, volto noto del giornalismo sportivo e telecronista prima per Sky e Mediaset, ora per DAZN, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare delle sue impressioni su questo inizio di Serie A. Alla domanda su quale potrebbe essere la sorpresa del campionato, ecco cosa ha detto: “Credo possa esserlo la Roma. Ha margini di crescita e grandi qualità davanti. Dietro invece ha problemi strutturali e qualche problema. La Lazio invece non è una sorpresa, oscilla sempre tra qualche alto e basso ma secondo me ha una struttura molto forte. Per il quarto posto ci sarà un campionato a parte, in cui il Milan è un po' attardato".

