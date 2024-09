Pietrangeli svela: "Sarei potuto diventare un giocatore della Lazio. Ma poi..."

Nicola Pietrangeli è noto a tutti per le sue gesta su un campo da tennis, con la racchetta in mano. In pochi in realtà sanno che il suo passato è legato anche alla Lazio, squadra di cui si è sempre dichiarato tifoso, fin da quando era bambino. Intervenuto ai microfoni de ilgiornaledellosport.it, l'ex campione di tennis ha raccontato di quando fece un provino con i biancocelesti, arrivando a firmare un contratto con la squadra del suo cuore:

"Da giovane feci un provino con la Lazio, firmai un cartellino a vita che penso che ormai non esista più. Ho anche chiesto a Lotito se per caso lo ritrovasse. Fino ai 18 anni ero più bravo a calcio che non nel tennis. La Lazio mi voleva dare in prestito alla Viterbese, ma io volevo viaggiare e quindi mi diedi al tennis".