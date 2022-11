Pioli, il Milan è l’anti Napoli? La risposta del tecnico rossonero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ultimo impegno prima della sosta Mondiali per il Milan sarà a San Siro contro la Fiorentina. Dopo il deludente pareggio di Cremona, i rossoneri vorranno tornare al successo per mettere pressione alla Lazio, impegnata domenica sera sul campo della Juventus. Stefano Pioli ha parlato così della situazione nelle zone nobili della classifica: "Vincere domani vorrebbe dire tanto, cioè il non rinunciare o arrendersi a una classifica che in questo momento non ci piace. Il campionato è lungo, ci sono possibilità per rientrare in corsa facendo partite al nostro livello. Ci sono tanti punti a disposizione, siamo solo a novembre. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non ci dobbiamo fermare".

Vi sentite l'anti-Napoli?

"Sbagliato da parte nostra pensare agli avversari, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare ad alto livello e fare tantissimi punti. Non abbiamo riferimenti, nessuno da inseguire, ma solo il desiderio di esprimerci al massimo delle nostre possibilità".