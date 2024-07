Pizzi: "Lazio e Roma incompiute. Non sono così forti come le altre..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel suo intervento ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Fausto Pizzi ha espresso il suo pensiero sulle big di Serie A, tra cui anche Roma e Lazio. In particolare ha detto la sua sul mercato e sulle prospettive per la prossima stagione: non è convinto che possano fare un buon campionato. Queste le sue parole: "Lazio e Roma? Ancora un po' incompiute. Per De Rossi sarà una bella sfida, ora comincia dall'inizio e non in corsa, si vedrà tutto il suo lavoro da principio e vedremo se riuscirà ad incidere. Ma ho dei dubbi su Roma e Lazio. Non mi sembrano forti come le altre big, ma anche rispetto all'Atalanta. Le vedo dietro. E anche il Milan lo vedo lontano da Inter, Napoli e Juventus".