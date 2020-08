Play out Serie B, Perugia-Pescara ultimo atto: Oddo rischia la retrocessione

Questa sera, ore 21:00, si affrontano Perugia e Pescara, gara valida per il ritorno dei play out di Serie B. All’andata, gli abruzzesi si sono imposti 2-1 grazie alle reti di Galano e Maniero. Il Perugia di Massimo Oddo è chiamato a compiere la rimonta se vuole mantenere la categoria. La sfida del Renato Curi sarà disponibile su Dazn con calcio d’inizio alle 21:00. Le due squadre hanno terminato il campionato con lo stesso numero di punti e il regolamento prevede che, in caso di parità, si vada ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In questo caso non si tiene conto del piazzamento in classifica, che avrebbe favorito gli umbri, arrivati davanti ai propri avversari, per il miglior rendimento negli scontri diretti.