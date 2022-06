Playoff Serie C, oggi si decide chi sale in B tra Palermo e Padova

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Serie C all'atto conclusivo. Questa sera al Renzo Barbera di Palermo, che ospiterà 35mila tifosi, si giocherà la finale di ritorno dei playoff. Una tra Palermo e Padova salirà in B. L'andata è finita 0-1 per i rosanero: a loro basta un pareggio, mentre i veneti allenati dall'ex Lazio Massimo Oddo devono vincere con almeno due gol di scarto per coronare il sogno. Se il gap dovesse essere di un solo gol finiti i tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.