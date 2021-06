PODCAST LLSN - Lazio, il mercato tra entrate e uscite: Sergej e Luis intoccabili

Acquisti pochi, uscite molte. Il mercato della Lazio scatterà con l'inizio del nuovo mese. La priorità al momento è quella di sfoltire una rosa extralarge. Tanti i nomi in lista: sulle tracce di Fares ci sono Cagliari e Torino, mentre Lazzari potrebbe finire all'Inter dopo la partenza di Hakimi. Intanto la società vuole blindare i suoi gioielli. Bisognerà respingere le offensive dei top club che come ogni sessione di mercato faranno un tentativo per Milinkovic e Luis Alberto.