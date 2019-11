Politica / Caso Segre, Salvini a sorpresa: "La incontrerò più avanti"

I tg e i principali quotidiani nazionali avevano dato la notizia di un incontro avvenuto ieri tra Matteo Salvini e Liliana Segre. Oggi il leader della Lega ha smentito: "L'incontro con Segre l'avro' più avanti. Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono".

SULLA SEGRE - "A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un paese civile non dovremmo rischiare né io né Segre. Io ascolto, è una donna estremamente intelligente. Sono giovane, ho voglia di capire, di imparare e di ascoltare. Farà le sue scelte a prescindere da quello che suggerisce Salvini. Ritengo che sia una donna estremamente l'intelligente quindi non ha assolutamente bisogno dei miei consigli".

MANIFESTAZIONE A MILANO - Salvini ha poi detto che parteciperà il 10 dicembre a Milano alla manifestazione dei sindaci a sostegno di Segre: "Sì. Quando c'è qualcosa di democratico che riguarda il futuro lo sosteniamo. Il dibattito tra fascismo e comunismo che sono sepolti dal passato, non mi appassiona".