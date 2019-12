Politica / Di Maio attacca Salvini: "Ha aperto il mercato delle vacche"

Alla fine delle votazioni di Camera e Senato sul Mes, voci di corridoio danno tre senatori del Movimento 5 Stelle ormai prossimi a passare con la Lega. Da Tirana il capo politico dei Pentastellati Luigi Di Maio ha attaccato il leader leghista Matteo Salvini: "Ha deciso di aprire il mercato delle vacche. Mi auguro che a questo mercato non partecipi nessuno. E’ evidente che dalla Lega stiamo vedendo quello che provava a fare Berlusconi ai tempi di De Gregorio ora non so con quale modalità ma è evidente che c’è un mercato delle vacche che la Lega sta portando avanti. Se ci dovessero essere degli estremi le autorità giudiziarie possano verificare il tutto”. Salvini ha ripreso l’accusa durante lo stesso intervento in Senato: "Qualche giornalista parla di mercato delle vacche. Nel programma elettorale del M5s si legge testualmente, e io condivido, che ‘il M5s si impegnerà allo smantellamento del Mes’. Io non ho cambiato idea, viva la coerenza".