Politica / Di Maio replica a Conte: "Senza M5S non esiste il governo"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, da Matera per la presentazione del padiglione italiano a Expo 2020, ha risposto alle parole del premier Giuseppe Conte. La frase 'chi non fa squadra è fuori dal governo', nonostante le smentite postume, è sembrata indirizzata al capo politico M5S dopo gli ultimi giorni accesi. Di Maio ha rilanciato: "I toni 'o si fa così o si va a casa' fanno del male al Paese, fanno del male al governo: in politica si ascolta la prima forza politica che è il M5s, perché se va a casa il M5s è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo".

FIDUCIA - "Non c'è nessun ultimatum contro un ultimatum. Io credo soltanto che bisogna fare in modo che in questo governo ci sia meno nervosismo, meno prese di posizione dure e mettere al centro le persone e non le proprie opinioni. Prima di tutto sono soddisfatto che domani finalmente si riunisca questo vertice di maggioranza che stavamo chiedendo da un po', un vertice di governo che deve servire a mettere nella legge di bilancio tre proposte che per noi sono imprescindibili: o si fanno o non esiste ancora la manovra. Sono fiducioso sul fatto che troveremo una soluzione domani nel vertice".