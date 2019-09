Politica / Egitto, proteste contro il presidente Al Sisi: numerosi arresti

Centinaia di persone si sono radunate ieri sera in piazza Tahrir a Il Cairo per protestare contro il governo del presidente Al Sisi. Secondo quanto riportato da Al Jazeera diversi manifestanti sono stati arrestati dalla polizia egiziana. La protesta è nata in risposta all'appello di un imprenditore egiziano in esilio in Europa, che ha accusato il presidente e altri generali di corruzione. Secondo quanto riferito dai testimoni le forza di sicurezza hanno bloccato le vie di accesso alla piazza dove nel 2011 si svolsero le manifestazioni che portarono alla destituzione del presidente Mubarak. Manifestazioni analoghe ci sono state anche ad Alessandria, Suez, Mahallah e Damietta. Al Sisi, tristemente noto in Italia per la drammatica vicenda di Giulio Regeni, è a New York, dove mercoledì parlerà davanti all'Assemblea generale dell'Onu.