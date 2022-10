Politica | Lotito sul possibile addio a Forza Italia: "Vi dico tutta la verità"

Il patron, appena eletto in Senato, fa chiarezza sul suo futuro e smentisce la voce che lo voleva pronto a passare a Fratelli d'Italia...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Lotito è stato eletto senatore nelle elezioni dello scorso 25 settembre. Il patron della Lazio ha vinto il seggio in Molise tra le fila di Forza Italia. Nelle ultime ore si era sparsa la voce di un suo possibile addio al partito per passare a Fratelli d'Italia. Il motivo? Il non accettare Licia Ronzulli come capogruppo. Il presidente ha fatto chiarezza smentendo la vicenda. Ecco le sue parole riportate da Il Tempo: «Leggo su alcuni organi di stampa di un mio imminente passaggio al partito di Fratelli d’Italia. È una notizia che non varrebbe la pena nemmeno di essere smentita per quanto sia infondata e capziosa: basti pensare che nonostante nella passata legislatura fossi stato eletto tanto da aver avuto l’ok della Giunta delle Elezioni ma non mi è stato consentito di entrare in Senato per mancanza di una semplice presa d’atto, non ho mai tentennato né mi sono fatto ammaliare da qualche sirena che mi avrebbe voluto transitare altrove e ho sempre mantenuto la mia coerenza rimanendo legato a Forza Italia».