Politica / Razzismo, Salvini: "Balotelli? Non abbiamo bisogno di fenomeni"

Il leader della Lega Matteo Salvini, interpellato sulla vicenda dei cori razzisti in Verona - Brescia, ha risposto con un attacco a Balotelli, con cui in passato si è già beccato. Il paragone è con la vicenda del rischio di chiusura dell'ex Ilva di Taranto: "Con 20 mila posti di lavoro a rischio Balotelli è l'ultima mia preoccupazione, ma proprio l'ultima ultima ultima. Vale più un operaio dell'Ilva che 10 Balotelli. Il razzismo va condannato ma non abbiamo bisogno di fenomeni". Il punto di vista della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Se insulti razzisti ci sono stati, penso che si debbano sempre prendere provvedimenti perché assolutamente bisogna combattere il razzismo negli stadi. Non ho seguito la cosa, non ero allo stadio. Ho sentito che qualcuno invece diceva che non c'erano stati questi cori ma questo non sono in grado di dirlo perchè allo stadio non c'ero".