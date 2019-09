Politica / Renzi lascia il Pd e telefona a Conte: "Sostegno al governo"

Il Partito Democratico è a un passo da una scissione. Matteo Renzi ieri in serata ha telefonato al premier Giuseppe Conte annunciando l'addio al partito e la creazione di un gruppo parlamentare autonomo. Chiamata anche ai presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati per confermare il convinto sostegno al governo. Insieme all'ex segretario usciranno dal Pd una trentina di parlamentari, circa venti deputati e dieci senatori (alla Camera è possibile la creazione di un nuovo gruppo). Alcuni ex renziani come Luca Lotti o il ministro della Difesa Lorenzo Guerini non aderiranno al nuovo progetto politico.