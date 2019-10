Politica / Russiagate, Conte: "Salvini chiarisca cosa ha fatto a Mosca"

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo l'audizione al Copasir si rivolge al suo ex vice-premier Matteo Salvini: "Siamo al di là di un'opinione o di una sensibilità istituzionale, forse Matteo Salvini dovrebbe chiarire che ci faceva con Gianluca Savoini, con le massime autorità russe, il ministro dell'Interno, il responsabile dell'intelligence russa. Dovrebbe chiarirlo a noi e agli elettori leghisti. Dovrebbe chiarire se idoneo o no a governare un Paese".

CONTE CHIARISCE - "Rimango sorpreso che Salvini pontifichi quotidianamente sulla questione Barr, sollecitandomi a chiarirla perché non gli tornava. La verità che Salvini mi ha chiesto l'ho riferita. Io ho chiarito, quello che mi sorprende è come Salvini, che ha una grande responsabilità, perché non solo era ministro dell'Interno, ma si è anche candidato a guidare il Paese, a voler fare il presidente del Consiglio chiedendo pieni poteri, non avverta la responsabilità di chiarire questa vicenda. Io ho detto la mia verità, Salvini tace su Moscopoli".