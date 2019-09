Politica / Taglio parlamentari il 7 ottobre. Di Maio: "Alla faccia di Salvini"

Arrivato il via libera al taglio dei parlamentari. La conferenza dei capigruppo della Camera ha fissato la seduta per il 7 ottobre. Luigi Di Maio da New York esulta su Facebook attaccando l'ex alleato Matteo Salvini: "Partita chiusa, manteniamo le promesse e risparmiamo 500 milioni di euro. In questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo le taglia, alla faccia di chi ha fatto cadere il (precedente) governo per non tagliare i parlamentari". E in chiusura di diretta ringrazia il governo, la maggioranza e il presidente della Camera Roberto Fico.