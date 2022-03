Portogallo, Pereira: “L’eliminazione dell’Italia non è una sorpresa”

Fonte: O Jogo

L'Italia perde il volo per la finale contro il Portogallo. Sconfitta nei minuti di recupero da una Macedonia del Nord che poco ha creato sul manto verde dello Stadio Renzo Barbera di Palermo, adesso vede il sogno del Mondiale in Qatar sfumato con una delusione immensa. Danilo Pereira, centrocampista del Portogallo, che sfiderà la Macedonia nella finale del playoff, ai microfoni di O Jogo si è soffermato sull’eliminazione dell’Italia: “Se sono sorpreso? No, non lo sono. Non sono affatto sorpreso. Hanno fatto un ottimo girone di qualificazione, hanno una buona squadra combattiva. Sapevamo che la Macedonia era una squadra organizzata e il fatto che abbia battuto l’Italia onestamente non è stata una sorpresa“.