Preliminari Champions League, tutte le partite in programma oggi

Dopo le qualificazioni di Young Boys, Malmö e Benfica, arrivate ieri ai danni di Ferencvaros, Ludogorets e PSV, oggi vanno in scena altri tre match validi per i preliminari di Champions League. Chi vince accede alla fase a gironi. Di seguito le gare di ritorno in programma.

PRELIMINARI CHAMPIONS

mer 25 agosto

Brondby - Salisburgo (and 1-2) ore 21

Dinamo Zagabria - Tiraspol (and 0-3) ore 21

Shakhtar Donetsk - Monaco (and 1-0) ore 21