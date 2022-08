Premier, Bundesliga e Ligue 1 al via: i risultati degli anticipi

Fonte: Fabrizio Parascani

Ha aperto i battenti della Premier League l'Arsenal che a Londra a Selhurst Park, ha battuto in trasferta il Cristal Palace per 2-0. A segno per i Gunners Gabriel Martinelli al 20', poi un autogol di Guehi all'85' ha fissato il risultato sul definitivo 2-0. Per l' allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta non poteva esserci migliore inizio nel massimo campionato inglese. In Bundesliga ottima partenza per il Bayern Monaco che ha travolto per 6-1 l'Eintracht. Prova straripante per i ragazzi di Nagelsmann che nella prima frazione di gioco hanno realizzato cinque delle sei reti complessive. Sono andati a segno Kimmich, Pavard, Manè, Gnabry e Musiala (doppietta). I Campioni di Germania hanno impartito una dura lezione ai campioni uscenti dell'Europa League. Per i padroni di casa il gol della bandiera è stato realizzato da Kolo Muani. In Francia la Ligue 1 si è aperta con la vittoria per 2-1 del Lione contro l' Ajaccio. I padroni di casa sono andati a segno con Tete al 12' e Lacazette al 22' su calcio di rigore. Per gli ospiti la rete è stata realizzata da Mangani al 31' sempre dagli undici metri.