Premier League, Zaha non si inginocchia contro il razzismo: “Non è sufficiente”

In Premier League c'è l'usanza di inginocchiarsi a terra qualche secondo prima dell'inizio delle partite per sostenere la lotta contro il razzismo guidata dallo slogan "Blacks Lives Matter". È successo anche oggi pomeriggio nel match tra Crystal Palace e West Bromwich Albion, ma con un piccolo particolare. Il calciatore ivoriano dei padroni di casa Wilfried Zaha si è rifiutato di mettersi in ginocchio. L'attaccante ha poi spiegato nel post partita il motivo della sua scelta: "Secondo me inginocchiarmi è degradante, perché i miei genitori mi hanno sempre detto di essere orgoglioso di essere nero. Dovremmo rimanere in piedi, non inginocchiarci. È una cosa che facciamo sempre prima delle partite, ma la facciamo così, giusto per farla, e per me non è sufficiente. Io non mi inginocchierò e non indosserò una maglietta con la scritta Black Lives Matter. Si cerca di dire che siamo tutti uguali, ma la verità è che ci stiamo isolando con queste cose, che secondo me non stanno nemmeno funzionando. Questa è la mia posizione”.