Premier, tra i più grandi acquisti flop c’è un biancoceleste: ecco chi è

La Premier League rappresenta un’ambizione per qualsiasi calciatore, nota per il suo prestigio a livello mondiale. Molti sono i calciatori sui quali le squadre inglesi investono ingenti somme di denaro, ma non sempre questi si rivelano all’altezza dell’investimento. Daily Star ha stilato una lista dei 10 acquisti flop effettuati in Premier, tra questi anche Luis Alberto. Lo spagnolo arrivò in Inghilterra nella stagione 2013/14, nella sua parentesi inglese al Liverpool non è stato ritenuto all’altezza delle aspettative tanto che per le stagioni successive fu mandato in prestito in Spagna. Nel 2016 è stato ceduto alla Lazio dove si è rivelato tutt’altro che un flop.

