Premio Scopigno - Pulici | Immobile vince la categoria "miglior giocatore di Serie A"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Sala Giunta della FIGC a Roma ha ospitato la presentazione della 30^ edizione della 'Scopigno Cup Rieti - Amatrice World Football Tournament Under 17' a cui parteciperanno società storiche come Neftchi Baku (Aze), Fenerbahce (Tur), F.C. Inter, A.S. Roma, S.S.C. Napoli, S.S. Lazio, Fluminense (Bra), U.S. Salernitana, Ternana Calcio, Lodigiani 1927, United Napoli, Pol. Cantalice FD 18. Durante l'evento sono stati annunciati i vincitori Premi Nazionali Manlio Scopigno e Felice Pulici, che verranno consegnati presso il Salone degli Onori del CONI il 10 ottobre. Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha vinto la categoria "miglior giocatore di Serie A". Ennesimo riconoscimento per il bomber biancoceleste che amplia così la sua bacheca.