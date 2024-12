Pressing, Zazzaroni: "Baroni ha imposto i tempi. Contro il Napoli una Lazio furba"

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista Ivan Zazzaroni, nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio: "Io non cambio le mie valutazioni a seconda di una domenica. Per rendimento Marco Baroni sta facendo veramente benissimo, come Palladino e come altri. Naturalmente non ne faccio un'opzione assoluta, perché per me in assoluto è Conte il più bravo, poi Gasperini è su quel livello evidentemente. Però io faccio un ragionamento anche di titoli, per cui ragiono in una maniera diversa. Baroni ha fatto una partita intelligentissima, ha imposto lui i tempi. Il Napoli ha giocato una discreta partita ma davanti è troppo prevedibile. Ho visto una Lazio molto furba: lenta nell'uscita, dettava i tempi... Il Napoli si è troppo adattato, e fa fatica davanti in questo momento".