PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio, Aquilani ricorda Guerini: "Era laziale nell'anima"

Al termine della finale di Coppa Italia Primavera vinta dalla Fiorentina contro la Lazio, l'allenatore viola Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni di Sportitalia. L'ex centrocampista della Roma ha ricrodato Daniel Guerini e parlato della prossima sfida dei giallorossi a Old Trafford, dove lui ha vissuto in prima persona il famoso 7-1: "Ho visto i genitori di Daniel in tribuna, sono molto legato a loro. Era laziale nell’anima e ci scontravamo spesso su quessta cosa. Nonostante questo sarà contento, anche se gli dispiacerà per i suoi amici. La Roma contro il Manchester? Ho brutti ricordi lì. Mi auguro faccia una grande partita".