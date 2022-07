PRIMAVERA - Inizia la nuova stagione: la situazione della rosa. Tare jr...

Oggi, con le visite mediche, inizia la nuova stagione della Primavera. La rosa è stata modificata con nuovi innesti e addii importanti...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Oggi iniziano le visite mediche della Primavera, che si concluderanno nella giornata di domani. I biancocelesti partiranno in ritiro per una frazione di Cascia, più precisamente Roccaporena, dove resteranno fino al 31 Luglio. Il nuovo allenatore Stefano Sanderra, ex Hibernians, ripartirà dai classe 2004 con l'aggiunta di alcuni fuori quota che, secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, dovrebbero essere Marinacci, Coulibaly, Castigliani e Adjaoudi. I punti fermi resteranno invece, a meno di sorprese, Fabio Ruggeri e Valerio Crespi, con il primo che è reduce da un'esperienza con i grandi ad Auronzo.

ALESSANDRO MILANI - Tra i convocati di Sanderra potrebbe esserci anche Alessandro Milani, centrocampista classe 2005, considerato tra i talenti emergenti del settore giovanile biancoceleste. E' ormai un punto fermo anche della Nazionale U-17, con la quale ha collezionato 28 presenze, 5 gol e 3 assist. Bianchessi ha molta fiducia nel suo gioiello, tanto che negli scorsi giorni gli ha proposto il suo primo contratto da professionista, firmato nella giornata di ieri.

ETIENNE TARE - Chi non partirà per il ritiro, invece, è Etienne Tare. Il figlio del d.s. biancoceleste si è svincolato lo scorso 30 Giugno,con il club che non hanno ritenuto opportuno prolungare il suo contratto. Dopo aver percorso tutte le sezioni giovanili, Tare lascerà la Lazio e sarà costretto a trovare una nuova squadra, forse in Serie C, disposta ad accoglierlo. ll suo score nella passata stagione di Primavera 2 è stato di 6 gol e 2 assist, in 23 presenze, spesso oscurato dalle importanti prestazioni di Valerio Crespi. Aldilà di quello che sarà il futuro di Igli, Etienne ormai ha salutato staff e compagni, pronto per affrontare una nuova avventura.