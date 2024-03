PRIMAVERA - La Lazio ne fa due al Frosinone: a segno Sana e Gonzalez

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Undicesima vittoria in campionato per i biancocelesti che battono il Frosinone tra le mura di Formello. La Lazio di Sanderra batte i ciociari per 2-0 con i gol di Sana Fernandes al 36' e di Gonzalez al 59'. La Lazio ora è a 41 punti in classifica, provvisoriamente al secondo posto in attesa dei risultati delle altre. Nella prossima giornata i capitolini giocheranno ancora in casa contro il Bologna.

LAZIO 2 - FROSINONE 0

Campionato Primavera 1 | 24a giornata

Sabato 2 marzo 2024, ore 11:00

Campo Mirko Fesrini, Formello (RM)

LAZIO: Magro, Bordon, Milani, Sardo (82' Napolitano), Bedini, Sana Fernandes (74' Cuzzarella), Di Tommaso (74' Cappelli), Ruggeri, Sulejmani, Gonzalez (82' Bigotti), Zazza (46' Nazzaro). A disp.: Renzetti, Suleymane, Tredicine, Ferrari, Bordoni, Di Gianni. All.: Stefano Sanderra.

FROSINONE: Palmisani, Romano, Kamensek (84' Dixon), Petta, Zaknic, Ferizaj (65' Molignano), Selvini, Boccia (65' Milazzo), Luna (76' Cichero), Cichella, Bouabre (65' Mesargs). A disp.: Lagonigro, Stefanelli, Severino, Shkambaj, Ioannou, Amerighi. All.: Angelo Adamo Gregucci.

Arbitro: Dario Madoni (sez. Palermo)

Assistenti: Dell'Arciprete - Macripò

Ammoniti: Sana Fernandes, Di Tommaso, Bordon, Magro (L); Boccia, Zaknic (F)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio! La Lazio vince 2-0.

90+3' - Calcio di punizione per il Frosinone: tiro a cercare la sponda ma la Lazio riguadagna il pallone.

90' - 4 minuti di recupero concessi.

88' - Parata di Magro sul tiro di Cichero. Frosinone vicino al 2-1.

84' - Ultimo cambio anche per Gregucci: fuori Kamensek, dentro Dixon.

82' - Ultimi due cambi per la Lazio: Bigotti e Napolitano entrano al posto di Diego Gonzalez e Sardo.

78' - Occasione ghiottissima per il Frosinone! Calcio d'angolo di Selvini, Molignano salta, cerca il colpo di testa che termona a pochissimi centimetri dal palo.

77' - Ammonito Magro per perdita di tempo.

76' - Altro cambio per Gregucci: dentro Cichero al posto di Luna.

74' - Doppio cambio biancoceleste: Di Tommaso lascia il posto a Cappelli. Cuzzarella invece entra al posto di Sana Fernandes.

65' - Triplo cambio in casa Frosinone: dentro Milazzo, fuori Boccia. Entra Mesargs, fuori Bouabre. Molignano invece entra al posto di Ferizaj.

59' - RADDOPPPIO LAZIOOOOOOOOO! Secondo assist perfetto di Milani, stavolta gli applausi se li prende Gonzalez che con un colpo rasoterra la insacca alle spalle di Palmisani.

56' - Calcio di punizione per la Lazio guadagnato da Sana Fernandes e giallo per Zaknic. Spiovente direttamente calciato dallo stesso Sana, tiro che si spegne sul fondo.

54' - Buon momento del Frosinone: iniziativa di potenza di Luna, tiro però decisamente troppo alto.

50' - Calcio di punizione stavolta per la Lazio guadagnata da Sardo, posizione interessante: barriera folta, alla battuta va Gonzalez che cerca il palo coperto dal portiere. Sfera che termina sul fondo.

48' - Giallo per Bordon e punizione per il Frosinone dal limite dell'area ma da posizione defilata: Selvini alla battuta, tiro diretto in porta. Sfera che però termina sul fondo.

46' - Cambio nella Lazio: Zazza non ce la fa, al suo posto entra al suo posto Nazzaro.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio, squadre negli spogliatoi.

45' - 1 minuto di recupero.

39' - Fallo di Di Tommaso, giallo per il laziale.

36' - GOOOOOOOOLLLL LAZIOOOOOO! Grande assist di Milani che serve Gonzalez, palla a Sana Fernandes che si inserisce perfettamente. La Lazio stappa la partita.

33' - Giallo anche a Boccia per aver fermato la ripartenza biancoceleste.

33' - Giallo per Sana Fernandes per aver strattonato un avversario.

29' - A terra Zazza. Necessario l'intervento dello staff medico: qualche problema alla caviglia destra per il difensore biancoceleste.

24' - Giocata di Sana Fernandes che salta un paio di avversari e tenta il tiro. Conclusione murata dalla difesa, c'è un tocco, pallone in calcio d'angolo.

21' - Richiamo da parte dell'arbitro da parte di Di Tommaso. Calcio di punizione per il Frosinone.

17' - Ritmi non altissimi in questa fase. Risultato che ancora rimane bloccato.

12' - Tiro da fuori area di Bordon. Palmisani attentissimo a respingere bene il pallone, pallone che arriva sui piedi di Sana Fernandes che si trova però in posizione di offside.

9' - Buona parata di Palmisani sul tiro di Sana Fernandes. La Lazio è partita molto aggressiva.

7' - Occasione anche per Sardo che cerca il tiro di prima. Sulejmani a destra lo aveva servito bene, impatto col pallone troppo debole da parte del numero 20 biancoceleste.

3' - Primo guizzo della Lazio con Sulejmani che ha tentato il tiro. Palla che termina di poco fuori.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Frosinone, gara valida per la 24a giornata del campionato di Primavera 1. Dopo la bella vittoria contro il Sassuolo, la Lazio è determinata a procedere bene. Le energie sono tutte destinate al campionato, con i biancocelesti attualmente al quarto posto a 38 punti. I biancocelesti non dovranno sottovalutare la formazione di Gregucci, attualmente ultima della classe a 17 punti, che sta vivendo comunque un buon periodo, poiché non perde da ben sei giornate.