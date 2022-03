PRIMAVERA - Lazio, il Cesena ne fa 3 e si prende la vetta. Il rigore messo a segno da Bertini arriva troppo tardi

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Sorpasso in vetta ai danni dei ragazzi di Calori che collezionano la seconda sconfitta consecutiva dopo quella nella scorsa giornata contro la Reggina. Il Cesena si prende i 3 punti con una sontuosa prestazione che mette in seria difficoltà la Lazio per gran parte del match. I padroni di casa passano in vantaggio al 23' col gol di Francesconi, seguito al 41' da quello di Cristian Shpendi, autore di una grande partita. Nella ripresa i biancocelesti cercano di rimettersi in corsa con qualche occasione ghiotta che impensierisce Bizzini, bravo a farsi trovare sempre pronto. Al 90' la rete di Schirone chiude definitivamente i giochi o quasi, perchè nel recupero Bertini sigla il gol della bandiera su calcio di rigore. Con questa sconfitta i romagnoli si prendono la vetta della classifica a 40 punti, con una partita in meno. I capitolini non dovranno comunque perdersi d'animo: il prossimo sabato a Formello sarà l'Ascoli l'avversario da battere per continuare a sognare la Primavera 1.

Campionato Primavera 2 | 19ª giornata

Sabato 5 marzo 2022, ore 11:00

Centro Sportivo Alberto Rognoni, Cesena

CESENA (4-3-3): Bizzini; Guerra, David (68' Allegrucci), Suliani, Pieraccini; Lepri, Franceconi, Schirone; Shpendi C., Shpendi S., Carlini. A disp.: Pollini, Onofri, Diotallevi, Prasso, Corzani, Gramellini, Ferretti, Bernardi, Biondelli, Brigliadori, Gessaroli. All.: G. Ceccarelli

LAZIO (4-2-3-1): Furlanetto; Floriani M., Santovito, Kane, De Santis (30' Marinacci); Coulibaly (51' Ferro), Bertini; Castigliani (77' Shehu), Adjaoudi (77' Troise), Mancino (77' Tare); Crespi. A disp.: Moretti, Pollini, Migliorati, Ferrante, Muhammad Schuan. All.: A. Calori

Arbitro: Kumara Sajmir (sez. Verona)

Assistenti: Politti Mattia – Belsanti Marco

Ammoniti: Castigliani, Bertini (L) Lepri (C)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Triplice fischio.

90+3' - Rigore per la Lazio! Alla battuta va capitan Bertini che dagli 11 metri non fallisce.

90' - 3 minuti di recupero concessi.

90' - Gol di Schirone che trova l'angolo della rete e stende definitivamente la Lazio.

88' - Cambia ancora Ceccarelli: Fuori C. Shpendi, al suo posto Biondelli.

84' - Ancora in avanti il Cesena, un flipper in area favorisce la ripartenza della Lazio che perde palla e la riconquista prendendosi una punizione sprecata da Castigliani.

77' - Triplo cambio per Calori: dentro Tare, Castigliani e Troise, fuori Mancino, Shehu e Adjaodi.

70' - Corner biancoceleste: il solito Bertini alla battuta, pallone in area respinto e ripartenza Cesena ma è bravo Floriani Mussolini a tenere in campo il pallone sulla linea.

68' - Cambio per il Cesena: David lascia il posto ad Allegrucci.

63' - Ripartenza della Lazio con Massil, a destra verso Castigliani che si infiltra in area, scarica su Crespi ma è attento Bizzini.

58' - Corner per il Cesena: alla bandierina va Carlini, cross lungo e la sfera si perde sul fondo.

51' - Altro cambio per Calori: fuori Coulibaly, dentro Ferro.

50' - Punizione interessantissima per i biancocelesti: alla battuta va Bertini che da lì può fare una magia delle sue. Il tiro è potente ma Bizzini c'è.

47' - Ripartenza traumatica per la Lazio che regala due occasioni ghiottissime al Cesena.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Lazio sfortunata col pallone che si stampa sul palo sul bel tiro di Massil.

45' - 2 minuti di recupero.

41' - 2 a 0 Cesena. Cross perfetto per Cristian Shpendi che al volo mette il pallone in rete e segna il suo tredicesimo gol in stagione.

40' - Rischio per la Lazio: Furlanetto non può prendere il pallone con le mani su passaggio di Santovito, tifosi che chiedono il fallo in area commesso dallo stesso portiere ma l'arbitro lascia giocare.

35' - Frastornata ma molto propositiva la Lazio cerca di spingere in avanti soprattutto con Castigliani che cerca il rigore pù di una volta, non accontentato finora da Kumara.

30' - Problema fisico per De Santis. Primo cambio forzato per Calori che inserisce sulla corsia sinistra Marinacci.

27' - Bravissimo Furlanetto a fermare Shpendi che era ripartito in contropiede dopo un'occasione fallita dalla Lazio. Il bianconero cerca di dribblare il portiere che non si fa beffare e fa sua la sfera.

23' - Gol Cesena: Shpendi si infiltra in area, la difesa della Lazio non riesce a fermarlo, passaggio per Francesconi in area che a pochi passi dalla rete porta in avanti i romagnoli.

21' - Primo corner per i biancocelesti: alla barttuta va Bertini, cross per Castigliani che non riesce a girarsi, riparte il Cesena ed è giallo per lo stesso Simone Castigliani che è costretto a commettere fallo.

18' - Dopo un primo quarto d'ora di maggiore intensità da parte dei ragazzi di Ceccarelli anche la Lazio cerca di tirare fuori la testa dal guscio soprattutto con Crespi che in un paio di occasioni impensierisce Bizzini, ma l'attaccante è in fuorigioco.

10' - Buona occasione per la Lazio con Castigliani che si invola sul frangente destro, il cross in area a cercare Mancino è interessante ma l'attaccante sfiora la sfera.

7' - Cesena più propositivo in questi primi minuti, Lazio che invece cerca di ripartire dalle retrovie.

3' - Primo squillo del Cesena col tiro al volo con S. Shpendi. Cesena aggressivo dopo 3 minuti di gioco.

1' - Partiti! Primo pallone giocato dalla Lazio.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Cesena-Lazio, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Primavera 2, girone B. L'inaspettato stop della scorsa settimana contro la Reggina ha fatto perdere 3 punti fondamentali per la corsa della Lazio verso la promozione in Primavera 1. Quella di oggi sarà una sfida cruciale, dato che solo un punto divide romagnoli e laziali, rispettivamente a 37 e 38 punti. Nessun errore è permesso, oggi l'unico finale ammesso è la vittoria.